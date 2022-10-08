Артур пропустит 3-4 месяца, его прооперируют. Хавбек отыграл 13 минут за «Ливерпуль»

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Полузащитник «Ливерпуля» Артур выбыл на длительный срок. 

Бразилец перенесет операцию из-за травмы, полученной на тренировке. Он пропустит 3-4 месяца, сообщает The Athletic.

Хавбек перешел в английский клуб из «Ювентуса» на правах аренды 1 сентября. С тех пор он вышел на поле лишь в одном матче – против «Наполи» в Лиге чемпионов (1:4) – и отыграл 13 минут.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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