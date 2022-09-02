Клопп о возвращении травмированных: «Это похоже на Рождество. Впервые в распоряжении «Ливерпуля» будет пять атакующих игроков»

сравнил с наступлением Рождества возвращение травмированных в состав «Ливерпуля».

возобновил тренировки в четверг. Он отсутствовал в составе с начала июля из-за обострения проблемы подколенного сухожилия, которая возникла во время выступления за сборную Португалии. Также Дарвин Нуньес отбыл 3-матчевую дисквалификацию.

«Жота, вероятно, впервые появится в составе. Он тренировался вчера и будет тренироваться сегодня. Нам нужно принять решение о том, сыграет ли он в ближайшем матче.

Если мы решим, что он сыграет, то в таком случае впервые в нашем распоряжении будет пять атакующих игроков. Это похоже на Рождество», – заявил главный тренер .

3 сентября «Ливерпуль» встретится в мерсисайдском дерби с «Эвертоном».