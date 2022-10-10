Вингер «Ливерпуля» Диас выбыл до декабря из-за травмы колена
Луис Диас не сыграет за «Ливерпуль» в ближайшие месяцы.
Колумбийский полузащитник получил повреждение во время матча с «Арсеналом» в 10-м туре АПЛ (2:3).
По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, у игрока выявлена травма колена, из-за которой он не сможет играть до декабря. Операция Диасу не потребуется.
С 20 ноября по 18 декабря в Катаре будет проходить чемпионат мира, куда Колумбия не попала. Диас не сможет сыграть за «Ливерпуль» раньше 26 декабря – тогда «красные» встретятся с «Астон Виллой».
С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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