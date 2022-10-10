Вингер «Ливерпуля» Диас выбыл до декабря из-за травмы колена

не сыграет за «Ливерпуль» в ближайшие месяцы.

Колумбийский полузащитник получил повреждение во время матча с «Арсеналом» в 10-м туре (2:3).

По информации журналиста Daily Mail Доминика Кинга, у игрока выявлена травма колена, из-за которой он не сможет играть до декабря. Операция Диасу не потребуется.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре будет проходить чемпионат мира, куда Колумбия не попала. Диас не сможет сыграть за раньше 26 декабря – тогда «красные» встретятся с «Астон Виллой».

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.