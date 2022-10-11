Кирильчева о медиа ЦСКА: «YouTube-канал умер, ушел весь креатив. Ощущение, что люди бросили лопаты, зарплата капает – и так сойдет»

раскритиковала медиакоманду ЦСКА.

– Как оценишь работу CSKA TV?

– Если говорить конкретно о YouTube-канале, то он умер. Там теперь не выходит ничего, кроме обвязки матчей: интервью до, после, тренировка, репортаж. За полгода прирост 18 тысяч при том, что на момент санкций было больше 230 тысяч подписчиков.

В двух словах: у канала нет ни лица, ни индивидуального стиля. Ты можешь включить условные «Крылья Советов» или «Сочи» – и там будет то же самое, только поменяются игроки.

– Что изменилось после твоего ухода?

– Ушел весь креатив. Нет ни рубрик, ни челленджей, ничего.

Сам съемочный продакшн сильно сдал. Я удивлена, что ничего нового за эти полгода не появилось – ни в плане идей, ни с точки зрения съемочного процесса. У меня есть ощущение, что люди просто бросили лопаты. Зарплата капает – ок, и так сойдет.

Простой пример – промо перед «Динамо». Сама идея милая. Да, в этом есть повторение нашего коллаба с «Локомотивом», как раз с Брейдо… Смысл изобретать велосипед? Но как эту идею можно было так загубить реализацией?

Почему не отправить оператора и не снять все красиво? Как можно к важному матчу делать ролик из кругляшей телеграма на фоне размытой фотки арены? В чем здесь смысл? Футболисты, готовясь к матчу, создали «братский чат» и поют друг другу песню? Такое мог бы сделать ребенок лет восьми, а не топ-клуб.

Второй пример – это промо к старту сезона. Там, где огненный мяч и граффити. По сути, это пока единственное съемочное промо, в которое вложили и человеческие, и финансовые ресурсы.

Но в нем нет сюжетной линии. Вся идея в нарезке красивых съемочных планов, а именно – в горящем мяче и воротах. Лучший кадр – Игорь [Акинфеев] в бассейне. Но зачем он там? В чем скрытый смысл? Почему ролик начинается с останкинской башни? Какая связь с Песчанкой? В какой коробке они гоняют этот огненный мяч? И почему именно там?

Само граффити – отдельная тема. Для ролика «Фан-движу 45» мы организовали и сняли граффити «Москва красно-синяя». Оно, можно сказать, стало самым популярным на стадионе. С ним фоткаются болельщики, сейчас на его фоне снимают новичков. Его придумали и нарисовали настоящие «Люди в черном», его пытались замазать спартачи. Зачем после этого было снова использовать этот ход? Это выглядит бедно.

Из хорошего – SMM, на мой взгляд, стал лучше, разнообразнее, увеличилось количество публикаций. Коллегам разрешили снимать в раздевалке и на бровке, даже выходить на поле. У нас такой возможности не было. Для медиа это хорошо, это надо использовать по полной, пока дают. Также комментарии пресс-службы стали выходить оперативно, – сказала бывший главный редактор CSKA TV.

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