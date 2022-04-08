Кирильчева о харассменте на «России-2»: «Коллега схватил меня за грудь, за сосок, ему было весело. Это один из самых известных ведущих»

рассказала о харассменте на телевидении.

– Кстати, знаешь, я еще рада тому, что благодаря Наташам тема сексизма поднялась у нас в стране. Потому что до этого такое чувство, что ее вообще не было – уважение к женщинам, харассмент. У нас же якобы нет харассмента в стране. А он есть! Сталкивалась ли я с ним? Отчасти.

– В ЦСКА?

– Нет, ни в коем случае. На «России-2».

– Что это было?

– К сожалению, мы не в Штатах и не в Европе, где можно назвать имя Овермарса, Вайнштейна, и это приобретет публичную огласку, все будут на стороне женщины.

Знаешь, что произойдет у нас, если я скажу? Что и с Гринвудом: «Сама виновата». Некорректно оделась, фривольно себя вела. «Да вы вообще видели эту соску? Естественно, она заслужила, что к ней такое отношение».

Поэтому – да, было у меня такое, один раз, слава богу. Очень неприятно, до сих пор испытываю отвращение.

– Что это было, приставание?

– Я была в гримерке перед программой «Большой спорт» на «России-2», готовилась переодеваться, в майке была. И коллега схватил меня за грудь, за сосок. Ему было весело.

– Это какой-то твой близкий знакомый или кто?

– Просто коллега. Ведущий, с которым я должна была вести эфир. Не друг. Да и друзья, с чего они будут хватать меня за грудь? У нас у всех уважительные отношения.

– Твоя реакция?

– Я была тогда еще, к сожалению, не такой, как сейчас. Я не знала, как реагировать, со мной такое было впервые.

Меня схватили за грудь, а у меня там, прости, не было лифчика. Я испытала глубокое отвращение. И до сих пор у меня к этому человеку отвращение.

– Что ты ему сказала?

– У меня отвисла челюсть: «Что ты творишь?»

– И ты вела с ним эфир в итоге?

– Конечно.

– И вы дальше общались?

– Я с ним не общалась ни тогда, ни сейчас. Но мы знаем о существовании друг друга, это очень известный ведущий.

– Почему ты решила не предавать это огласке ни тогда, ни сейчас?

– Потому что и тогда, и сейчас я понимала, какой будет отклик. И потом, его вес в медиа гораздо больше моего, и если я назову имя, то должна понимать, что нет никаких доказательств и меня могут обвинить в клевете.

– Этот человек до сих пор на ТВ?

– Это один из самых известных ведущих.

– Губерниев?

– Не знаю, – сообщила бывший главный редактор клубного канала ЦСКА.

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