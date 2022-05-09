Ведущая «Динамо ТВ» высказалась о скандальной презентации в ЦСКА.

ЦСКА представил Языджи роликом, в котором был показан вымышленный диалог с игроком: «Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». Через 15-20 минут его удалили.

– Ты видела презентацию Языджи?

– Да. Не буду оценивать саму презентацию, но скажу, что все имеют право на ошибку. Работа в клубных медиа – это безумный ритм, нон-стоп, жизни кроме работы практически нет: успеваешь только ездить на базу, стадионы, в офис – живешь с командой.

Если у футболистов бывает один выходной на неделе, то у медиа выходных нет практически вообще. В таком ритме, особенно у руководителей, должны быть железные нервы, но человеческий фактор есть всегда, и поэтому иногда случаются сбои.

– Такой хейт к Кирильчевой не связан с тем, что она женщина?

– Здесь, я думаю, вопрос в отношении. Насколько я понимаю, к Катерине уже раньше часть армейских болельщиков относилась не очень по-доброму, а это, опять же, человеческий фактор: когда ты воспринимаешь кого-либо негативно или предвзято, тебя будет раздражать любое его действие.

Я, наоборот, сталкивалась с тем, что небольшие ошибки мне прощали легче, чем другим, – может, это и было проявлением того двойного уважения к женщине, добивающейся чего-то в футболе, о чем и писала Кирильчева в своей колонке.

У девушки в мужском коллективе в любом случае много преимуществ – к тебе другое отношение, более нежное и снисходительное, тебе всегда готовы помочь.

– Ты не боишься ошибиться и поймать такую же травлю?

– Я всегда могу спросить совета – лучше сделать тысячу согласований, ведь в свои 23 не так хорошо могу просчитать все риски, как мои старшие, более опытные в медиа коллеги.

Но главное – делаю все максимально искренне, и мне, наверное, проще, ведь я сама болельщица «Динамо» в нескольких поколениях и понимаю, что может понравиться или не понравиться нашей аудитории, – сказала .

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