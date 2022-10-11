Касильяс о Роналду: «700 голов на клубном уровне – настоящее безумие. Все вернется на свои места»

поздравил с 700-м голом на клубном уровне.

Нападающий забил юбилейный гол в игре против «Эвертона» в 10-м туре (2:1).

«700 голов на клубном уровне – это настоящее безумие, сеньор Криштиану Роналду!

Терпение, и все вернется на свои места👌🏼», – написал бывший вратарь об экс-партнере.

Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили

🐐 Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды