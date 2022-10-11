Касильяс о Роналду: «700 голов на клубном уровне – настоящее безумие. Все вернется на свои места»
Икер Касильяс поздравил Криштиану Роналду с 700-м голом на клубном уровне.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил юбилейный гол в игре против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ (2:1).
«700 голов на клубном уровне – это настоящее безумие, сеньор Криштиану Роналду!
Терпение, и все вернется на свои места👌🏼», – написал бывший вратарь «Реала» об экс-партнере.
Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили
🐐 Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды
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