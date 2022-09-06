Месси проводит в ЛЧ 19-й сезон. У Роналду и Гиггза столько же, у Касильяса – 20

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси начал свой 19-й сезон в Лиге чемпионов.

Аргентинец вышел в стартовом составе на игру с «Ювентусом» (2:0, первый тайм).

Лишь одному футболисту удалось принять участие в 20 розыгрышах турнира – экс-вратарю «Реала» и «Порту» Икеру Касильясу.

По 19 сезонов имеют на своем счету форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-вингер манкунианцев Райан Гиггз.

Со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Ювентус» – 2:0. Мбаппе сделал дубль к 22-й минуте, текстовый онлайн есть

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