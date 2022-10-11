Анчелотти о победах «Реала» и «Барсы» по 1:0: «Иногда можно выиграть, не выложившись на 100%. Но сейчас трудно забивать, почти все команды хорошо организованы»

высказался о скромных победах «Реала» и «Барселоны».

В 8-м туре на выезде одержал победу над с минимальным счетом, а каталонцы дома были сильнее «Сельты» (1:0). Команды набрали по 22 очка, но «Барса» выше по дополнительным показателям.

«Я не видел игру «Барсы», но иногда может случиться так, что вы одержите победу, не выложившись на 100%. Очень важны мотивация и ментальный аспект. Если вам приходится пострадать на поле, но вы побеждаете – это демонстрация характера, соревновательного духа.

Сейчас матчи стали более равными. Почти все команды хорошо организованы в защите, и забивать стало трудно. В современном футболе трудно открыть счет», – сказал главный тренер .