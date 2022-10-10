Президент «Баварии»: «4 победы в 9 матчах Бундеслиги – не то, к чему мы стремимся. Мы должны немедленно набирать очки и снова выйти на первое место»

Президент «Баварии» высказался о результатах команды в начале сезона.

«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча – даже против «Интера» и «Барселоны», а это сложные соперники.

Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах – это не то, к чему стремится . И поэтому мы должны немедленно набирать очки в Бундеслиге, чтобы снова выйти на первое место.

Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.

[У Нагельсманна] теперь команда не такого калибра, как «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт – чтобы вместе с ним что-то построить», – сказал в эфире программы Blickpunkt Sport.