Президент «Баварии»: «4 победы в 9 матчах Бундеслиги – не то, к чему мы стремимся. Мы должны немедленно набирать очки и снова выйти на первое место»
Президент «Баварии» высказался о результатах команды в начале сезона.
«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и выиграли все три матча – даже против «Интера» и «Барселоны», а это сложные соперники.
Но мы определенно не удовлетворены результатами в Бундеслиге. Четыре победы в девяти матчах – это не то, к чему стремится «Бавария». И поэтому мы должны немедленно набирать очки в Бундеслиге, чтобы снова выйти на первое место.
Команда должна быть более стабильной. Мы недостаточно хороши в этом. Из-за этого мы упустили много моментов, которые не должны были упускать. Это раздражает, и над этим нам нужно работать.
[У Нагельсманна] теперь команда не такого калибра, как «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Но все, кто может судить о его работе, абсолютно уверены в нем. И именно поэтому мы дали ему пятилетний контракт – чтобы вместе с ним что-то построить», – сказал Герберт Хайнер в эфире программы Blickpunkt Sport.
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