Нагельсманн о 2:2 с «Боруссией»: «Больно, но не незаслуженно. «Бавария» должна была лучше защищаться»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с «Боруссией» в 9-м туре Бундеслиги.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2. По ходу матча мюнхенский клуб вел в два мяча.

«В итоге я считаю результат довольно справедливым. У нас было много моментов при переходе из обороны в атаку, чтобы снять все вопросы. Потом мы плохо защищались и пропустили.

Больно, конечно, но не незаслуженно. Мы должны были лучше защищаться перед тем, как счет стал 2:2.

Это была равная игра, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе», – сказал Нагельсманн.