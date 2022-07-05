У Холанда есть отступные в «Ман Сити» – 200 млн евро в 2024 году и 175 млн в 2025-м. «Реал» знает об этом (Marca)

В контракте с «Манчестер Сити» есть отступные, и «Реал» знает об этом.

Как утверждает Marca, в соглашении норвежца с английским клубом прописаны две суммы отступных. Клаусула в размере 200 млн евро активируется в июле 2024 года, а за сумму в 175 млн евро Холанда можно будет выкупить в июле 2025 года.

Так как в Англии запрещено прописывать отступные в контрактах игроков, активация этих сумм привязана к достижению Холандом определенных спортивных целей в составе «Ман Сити».

В руководстве «Реала» знают о таких деталях контракта Холанда с . Из-за того, что представители игрока требовали прописать такие отступные, «Реал» ограничился лишь предварительным общением с ними. Кроме того, в «Мадриде» знают, что Эрлинг хочет однажды оказаться в клубе. Однако в тот момент основной целью «Реала» был Килиан Мбаппе, и «Реал» поставил переговоры на паузу.

В данный момент приоритет «Реала» – подписание нового контракта с , а также равитие Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. В верят, что Бензема сохранит нынешний уровень еще на пару сезонов. Уже после этого руководство клуба начнет готовить почву для трансфера нового форварда, и им может стать Холанд.