Отец Эрлинга Холанда заявил, что форвард хочет поиграть во всех топ-5 лигах.
«Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года.
Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии, а потом Испания, Италия, Франция, верно?
Мы не знаем, сложится ли все так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах», – сказал Альф-Инге Холанд в документальном фильме Haaland: The Big Decision.
Этим летом форвард присоединился к «Манчестер Сити», подписав контракт сроком до 2027 года.
Статистику 22-летнего нападающего можно изучить здесь.