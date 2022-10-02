Отец Холанда: «Эрлинг хочет поиграть во всех лигах – максимум по 3-4 года в каждой»

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Отец Эрлинга Холанда заявил, что форвард хочет поиграть во всех топ-5 лигах.

«Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года.

Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии, а потом Испания, Италия, Франция, верно?

Мы не знаем, сложится ли все так, но мне кажется, что он хочет попробовать себя во всех крупных лигах», – сказал Альф-Инге Холанд в документальном фильме Haaland: The Big Decision.

Этим летом форвард присоединился к «Манчестер Сити», подписав контракт сроком до 2027 года.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить здесь.

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