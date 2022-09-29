«Реал» хочет купить Канселу летом 2023-го, а Холанда – в 2024-м. У форварда будут отступные – 180 млн евро (As)

хочет купить и у «Манчестер Сити».

Об этом сообщается на сегодняшней обложке As.

Как пишет мадридская газета, летом 2023 года «Реал» хочет купить Канселу, а летом 2024-го – Холанда.

Отмечается, что к этому моменту начнут действовать отступные в размере 180 млн евро, прописанные в контракте Эрлинга с «Ман Сити» на случай, если он захочет сменить клуб.

Отметим, что ранее появлялись разные данные о размере отступных норвежца. Marca сообщала, что в 2024 году форварда можно будет выкупить за 200 млн евро, а в As в июне писали, что отступные Холанда в 2024-м составят 150 млн евро.

В этом сезоне 28-летний правый защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за . Недавно он продлил контракт с «горожанами» до лета 2027 года.

На счету 22-летнего Холанда 14 мячей и 1 голевой пас в 10 матчах за английский клуб.