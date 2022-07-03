Приоритет «Реала» – продление контракта с Бензема минимум до 2024-го. Сменить его в «Мадриде» может Холанд

«Реал» нацелен на подписание нового контракта с форвардом .

Как пишет As, продление сотрудничества с форвардом как минимум до 2024 года – приоритет мадридского клуба.

Отмечается, что в контрактах игроков обычно прописан особый пункт на случай победы в голосовании на «Золотой мяч». Если футболист «Мадрида» получает эту награду, то его контракт автоматически продлевается на один год. Также игроку в таком случае полагается денежный бонус.

Такой случай у «Реала» уже был с – хорват выиграл «Золотой мяч» в 2018 году, а его контракт с «Мадридом» действовал до 2021-го. После победы в голосовании соглашение было автоматически продлено до 2022 года.

Неизвестно, есть ли в контракте Бензема такой пункт. Если да, то срок соглашения будет автоматически продлен до 2024 года. Если нет, то «Реал» сделает все, чтобы продлить сотрудничество с французом.

Также «Реал» рассчитывает, что после 2024 года Бензема в команде сменит , который этим летом перешел в . Сообщалось, что в контракте норвежца с английским клубом прописаны отступные в размере 150 млн евро, которые начнут действовать через два сезона – летом 2024 года.

К тому моменту Бензема будет 36 лет, и «Реал» оценит его состояние, чтобы решить, останется ли он в клубе.

В минувшем сезоне капитан «Реала» забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 матчах во всех турнирах. Его статистику можно изучить по ссылке.