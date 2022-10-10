Футболист-гей Кавалло о твитах Касильяса и Пуйоля: «Запредельное неуважение. Высмеивание каминг-аутов разочаровывает»

Хавбек Джошуа Кавалло осудил Икера Касильяса и за шутки о геях.

Ранее бывший вратарь и сборной Испании написал в твиттере: «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья». Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Через некоторое время после удаления твита в социальной сети появилась запись о том, что его аккаунт был взломан. Пуйоль извинился за свою шутку.

«Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.

Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество. Запредельное неуважение», – написал футболист в твиттере.

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили