Антони – первый игрок «МЮ», забивший в трех своих первых матчах в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия рекорды Антони Футбол

Антони забил по голу в трех первых матчах за «МЮ» в АПЛ.

22-летний бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» забил в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1, первый тайм).

Антони стал первым футболистом в истории «Ман Юнайтед», забившим в трех первых играх в чемпионате Англии.

В 3 матчах Лиги Европы бывший вингер «Аякса» не забил. Его статистика – здесь.

Антони – самый парадоксальный трансфер лета. «МЮ» точно переплатил (до 40 млн), но для Тен Хага это важное усиление

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