Антони: «Роналду – пример для тех, кто моложе. Мы управляем им в видеоиграх, смотрим за ним по ТВ, а я теперь могу делить с ним различные моменты – это как награда»

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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал про общение с форвардом Криштиану Роналду.

«Я чувствую себя счастливым и сказал ему об этом. Мы постоянно общаемся. Он помогает мне чувствовать себя комфортно. Я словно знаю его уже давно. Об этом я ему и сказал.

У него прекрасная карьера, он пример для тех, кто моложе него. Мы управляем им в видеоиграх, смотрим за ним по телевизору, а у меня теперь есть возможность делить с ним различные моменты. Это для меня как награда.

Я все еще молод, мне 22 года. Я многое от него узнаю», – сказал бразилец.

В текущем сезоне Антони провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед» и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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