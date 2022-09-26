Антони: «Я знал, насколько интенсивными будут тренировки «МЮ» по сравнению с «Аяксом»

Новичок отметил разницу в тренировках по сравнению с .

Минувшим летом 22-летний вингер перешел в английский клуб примерно за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

«Тренировки отличаются, но я был готов к этому психологически. Я понимал, насколько интенсивными они будут в «МЮ», потому что всегда следил за .

Я знал, насколько интенсивны матчи, поэтому должен был быть готов на все 100 процентов.

У нас отличный состав, нужно узнать друг друга и наладить взаимопонимание, чтобы выйти на новый уровень», – сказал бразилец.