Федун о 5:2 с «Крыльями»: «Снова волевая победа! «Спартак» здорово играет в атаке, ощущения только позитивные»
Леонид Федун доволен яркой победой «Спартака» над «Крыльями Советов».
В воскресенье в рамках 12‑го тура Мир РПЛ красно‑белые одержали домашнюю победу со счетом 5:2.
«Какие впечатления от матча? А какие они могут быть, когда счет 5:2? Снова волевая победа! Ребята – молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные!
Ну и, конечно, хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими», – сказал бывший владелец «Спартака».
На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда
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