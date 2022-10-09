Федун о 5:2 с «Крыльями»: «Снова волевая победа! «Спартак» здорово играет в атаке, ощущения только позитивные»

Теги Спартак Крылья Советов Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Селихов Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Леонид Федун доволен яркой победой «Спартака» над «Крыльями Советов».

В воскресенье в рамках 12‑го тура Мир РПЛ красно‑белые одержали домашнюю победу со счетом 5:2.

«Какие впечатления от матча? А какие они могут быть, когда счет 5:2? Снова волевая победа! Ребята – молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные!

Ну и, конечно, хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими», – сказал бывший владелец «Спартака».

На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда

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