Соболев после гола начертил в воздухе ВАР‑монитор и разбил его головой: «Просто два мяча, считай, не засчитали. Такая радость»

отпраздновал гол с отсылкой к системе ВАР.

Форвард «Спартака» сделал дубль в матче 12-го тура Мир с «Крыльями Советов» (5:2) и был назван лучшим игроком встречи.

– Что за тенденция, что вы первыми пропускаете, но в итоге побеждаете?

– Да фору даем просто (смеется). На самом деле, просто так получается. До этого мы в 3-4 играх пропустили всего один гол, а сегодня пропустили два. Будем над этим работать.

– Есть ли особые эмоции в связи с тем, что забил бывшей команде?

– Наверное, нет. Я же забивал им и не раз.

– Ваше празднование гола – это ВАР?

– Да, прочертил в воздухе ВАР‑монитор и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость.

– В хорошей ли форме перед игрой с ЦСКА?

– Матч покажет, – сказал Соболев после игры.

На матче работала бригада судей во главе с .