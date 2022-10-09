Соболев после гола начертил в воздухе ВАР‑монитор и разбил его головой: «Просто два мяча, считай, не засчитали. Такая радость»
Александр Соболев отпраздновал гол с отсылкой к системе ВАР.
Форвард «Спартака» сделал дубль в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2) и был назван лучшим игроком встречи.
– Что за тенденция, что вы первыми пропускаете, но в итоге побеждаете?
– Да фору даем просто (смеется). На самом деле, просто так получается. До этого мы в 3-4 играх пропустили всего один гол, а сегодня пропустили два. Будем над этим работать.
– Есть ли особые эмоции в связи с тем, что забил бывшей команде?
– Наверное, нет. Я же забивал им и не раз.
– Ваше празднование гола – это ВАР?
– Да, прочертил в воздухе ВАР‑монитор и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали. Такая радость.
– В хорошей ли «Спартак» форме перед игрой с ЦСКА?
– Матч покажет, – сказал Соболев после игры.
На матче работала бригада судей во главе с Василием Казарцевым.
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