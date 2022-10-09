Абаскаль о 5:2 с «Крыльями»: «Спартак» показал характер, уверенность – этот менталитет в нашей крови»

высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов».

Московский клуб дома разгромил самарцев (5:2) в 12-м туре Мир .

– Хочу попросить прощения. У меня сел голос, а на днях была температура. Постарался сегодня максимально выложиться, чтобы подбадривать ребят.

Конечно, начало матча было неожиданным, но мы понимали сильные стороны соперника, он хорошо использует пространство, если ему это позволить.

Мы показали характер, уверенность в своих силах – этот менталитет в нашей крови. Жаль, что пропустили быстрый гол, но лучше так, чем пропустить в самом конце.

– Какая позиция наиболее комфортная для Промеса?

– По центру. Там он наиболее опасен, он может смещаться в разные зоны, читать игру, создавая тем самым пространство для партнеров по команде.

– Почему не заменили Соболева? У него сводило ноги в конце.

– Здесь есть вина и на мне, и на нем. Он не предупредил меня о ситуации, мы не знали.

Мелешин был готов войти в игру, но мы понимали, что Соболев уже в игре, он понимает, в каких зонах открываться, как помогать нам при стандартах, – сказал главный тренер .