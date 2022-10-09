Судья Казарцев за потасовку в перерыве показал 4 желтые карточки представителям «Спартака» и «Крыльев Советов». Ребров и Корниленко участвовали

Между представителями «Спартака» и случилась потасовка в перерыве матча.

Московский клуб обыграл самрацев на своем поле в 12‑м туре Мир (5:2).

В перерыве игры в подтрибунном помещении произошла потасовка с участием представителей обеих команд.

Как следует из протокола матча, главный арбитр показал желтые карточки техническому координатору «Спартака» и тренеру Владимиру Слишковичу. У «Крыльев» аналогичные наказания получили старший тренер и спортивный директор .

«Что за потасовка? Это футбол. Кричали там громко? Кто кричал? Просто общались, никто не кричал», – сказал Ребров.

Казарцев не удалил игрока «Крыльев» Зотова, ударившего Джикию в колено, и отменил гол «Спартака» из-за офсайда