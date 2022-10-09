Судья Казарцев за потасовку в перерыве показал 4 желтые карточки представителям «Спартака» и «Крыльев Советов». Ребров и Корниленко участвовали
Между представителями «Спартака» и «Крыльев Советов» случилась потасовка в перерыве матча.
Московский клуб обыграл самрацев на своем поле в 12‑м туре Мир РПЛ (5:2).
В перерыве игры в подтрибунном помещении произошла потасовка с участием представителей обеих команд.
Как следует из протокола матча, главный арбитр Василий Казарцев показал желтые карточки техническому координатору «Спартака» Артему Реброву и тренеру Владимиру Слишковичу. У «Крыльев» аналогичные наказания получили старший тренер Сергей Булатов и спортивный директор Сергей Корниленко.
«Что за потасовка? Это футбол. Кричали там громко? Кто кричал? Просто общались, никто не кричал», – сказал Ребров.
Казарцев не удалил игрока «Крыльев» Зотова, ударившего Джикию в колено, и отменил гол «Спартака» из-за офсайда
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