Шалимов о «Локомотиве»: «Нам иностранцы сейчас не нужны. Наши деньги должны оставаться в России»

согласен с увольнением и из «Локомотива».

«Уволить Цорна и Циннбауэра – правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны – на этом этапе мы обойдемся без них.

Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», – сказал бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара».

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