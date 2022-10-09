Шалимов о «Локомотиве»: «Нам иностранцы сейчас не нужны. Наши деньги должны оставаться в России»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Игорь Шалимов Томас Цорн Йозеф Циннбауэр Футбол

Игорь Шалимов согласен с увольнением Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из «Локомотива».

«Уволить Цорна и Циннбауэра – правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны – на этом этапе мы обойдемся без них.

Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», – сказал бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара».

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