Защитник «Локо» Едвай признался, что не знает, кто такой Семин

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Тин Едвай Йозеф Циннбауэр Футбол

Защитник «Локомотива» признался, что не знает Юрия Семина.

Напомним, после поражения от «Сочи» (0:4) главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покинули клуб. Сообщалось о возможном возвращении Семина в клуб.

– Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.

– Ты был удивлен уходу Циннбаэура?

– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

– Знаешь ли Юрия Семина?

– Не знаю, кто это, – сказал Тин Едвай.

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