Защитник «Локо» Едвай признался, что не знает, кто такой Семин
Защитник «Локомотива» признался, что не знает Юрия Семина.
Напомним, после поражения от «Сочи» (0:4) главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покинули клуб. Сообщалось о возможном возвращении Семина в клуб.
– Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.
– Ты был удивлен уходу Циннбаэура?
– Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.
– Знаешь ли Юрия Семина?
– Не знаю, кто это, – сказал Тин Едвай.
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