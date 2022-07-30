Селюк о Ротенберге: «Боря без работы не останется. Сейчас он пожинает плоды окончания карьеры»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Дмитрий Селюк агенты Футбол

Дмитрий Селюк рассказал о будущем Бориса Ротенберга.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим.

Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в «Локомотиве». Что будет дальше – посмотрим. Но без работы он не останется», – сказал агент бывшего игрока «Локомотива».

36-летний защитник, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, провел прощальный матч против «Динамо» в июле.

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