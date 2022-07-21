Агент Игнатьева: «У Ивана были варианты с топ-клубом Сербии, Турцией, Саудовской Аравией. Мы изначально отдавали предпочтение «Локо», хотя у других условия были лучше»

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Агент форварда Ивана Игнатьева прокомментировал заключение контракта с «Локомотивом».

«Кроме «Локо» было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

Мы изначально отдавали предпочтение «Локомотиву», хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия. Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

Превалирующим фактором послужили заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе», – сказал Алан Агузаров.

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