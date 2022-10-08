Смолов забил в РПЛ впервые с июля – в дерби с ЦСКА
Федор Смолов прервал серию без голов в чемпионате России.
32-летний форвард «Динамо» забил ЦСКА в дерби в рамках 12-го тура Мир РПЛ (1:1, перерыв).
Федор не забивал в Премьер-лиге на протяжении 6 игр – с конца июля, когда он сделал два дубля подряд. Всего в лиге Смолов забил 5 голов в 10 матчах.
При этом нападающий забил в Фонбет Кубке России 13 сентября – в ворота «Ахмата» (2:1).
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