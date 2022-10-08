Трусова убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Тутберидзе
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приехала на матч Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» на внедорожнике.
С ней в машине находился олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Марк Кондратюк.
Фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Ранее стало известно, что Трусова будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской.
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