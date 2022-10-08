Трусова убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию приехала на матч Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо» на внедорожнике.

С ней в машине находился олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде .

Фигуристка убежала от журналистов после вопроса об уходе из группы .

Ранее стало известно, что Трусова будет тренироваться под руководством .

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