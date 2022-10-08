Жена Гюндогана пожаловалась на отсутствие в Манчестере нормальных заведений. Пеп, у которого там свой ресторан, пошутил, что Илкай больше не сыграет в сезоне

пошутил, что больше не сыграет в сезоне после слов его жены.

Сара Арфауи, жена хавбека «Манчестер Сити», ранее пожаловалось на отсутствие нормальных заведений в Манчестере.

«Извините, мне грустно, если честно, но ничего нет. Я так старалась найти хороший ресторан, но везде ужасная еда. Не могу найти настоящий итальянский. Или хорошие суши, или просто свежую еду... Везде заморозка.

Рестораны здесь сосредоточены на том, чтобы заработать на напитках и шотах, как в ночных клубах, а не на качественной еде. Может быть, в Лондоне что-то есть, но в Манчестере – ничего. Мне очень жаль», – написала жена Гюндогана в соцсетях.

Стоит отметить, что у Гвардиолы есть в Манчестере собственный ресторан каталонской кухни Tast Cuina Catalana.

«Я разочарован, что они не пошли в мой ресторан. Гюндо не сыграет больше ни одной игры в этом сезоне! Я собираюсь пригласить ее и Гюндогана в Tast. И, конечно, они поедят как следует», – сказал тренер .