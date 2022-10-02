Родри нет в заявке «Ман Сити» на матч с «МЮ» из-за травмы. Диаш – в запасе, в обороне сыграют Аке и Аканджи

Родри не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с из-за травмы.

Испанец получил повреждение на вчерашней тренировке «горожан». заявил, что «не хотел рисковать» здоровьем Родри, и поэтому не включил его в заявку на дерби.

В запасе «Манчестер Сити» остался защитник Рубен Диаш. Джон Стоунз, еще один центральный защитник «горожан», не сыграет сегодня из-за травмы, так что в стартовом составе «Манчестер Сити» выйдут Натан Аке и Мануэль Аканджи.

Состав не дерби выглядит так: Эдерсон, Кайл Уокер, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, , , Джек Грилиш.

Запасные: Штефан Ортега, Скотт Карсон, Рико Льюис, Рубеш Диаш, Эмерик Лапорт, Серхио Гомес, Коул Палмер, Рияд Марез, Хулиан Альварес.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 16:00 по московскому времени.