Магуайр обрезался у своей штрафной и сфолил на Мусиале, прокинувшем ему мяч между ног. Гюндоган забил с пенальти

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Фол Харри Магуайра на Джамале Мусиале привел к пенальти в ворота сборной Англии.

В игре Лиги наций с Германией защитник «трех львов» в начале второго тайма сделал неточную передачу около своей штрафной. Мяч перехватил Мусиала, который, войдя в штрафную, прокинул мяч Магуайру между ног. В результате англичанин нарушил правила, сбив соперника.

Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, который подтвердил правильность решения назначить 11-метровый. Пенальти на 52-й минуте реализовал Илкай Гюндоган.

На Sports.ru доступна онлайн-трансляция матча Англия – Германия (0:1, второй тайм).

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