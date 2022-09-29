Холанд о «Сити»: «Кажется, после матча с «Боруссией» 15 их игроков сказали, что я должен перейти к ним. Это лучший спортивный проект в мире»

высказался о переходе в «Манчестер Сити».

Нападающий перешел в английский клуб из дортмундской в летнее трансферное окно. В документальном фильме Haaland – The Big Decision он рассказал, что принял это решение на второй неделе апреля и охарактеризовал свой нынешний клуб.

«Лучший спортивный проект в мире на данный момент… Я думаю, что здесь я добьюсь наибольших успехов.

«После игры [между и «Боруссией» в 2021 году], мне кажется, 15 человек сказали, что я должен перейти к ним – [Джон] Стоунз и , [Илкай] Гюндоган, [Фил] Фоден, [Кевин] де Брюйне…» – сказал форвард.