Холанд о «Сити»: «Кажется, после матча с «Боруссией» 15 их игроков сказали, что я должен перейти к ним. Это лучший спортивный проект в мире»

Эрлинг Холанд высказался о переходе в «Манчестер Сити».
Нападающий перешел в английский клуб из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В документальном фильме Haaland – The Big Decision он рассказал, что принял это решение на второй неделе апреля и охарактеризовал свой нынешний клуб.
«Лучший спортивный проект в мире на данный момент… Я думаю, что здесь я добьюсь наибольших успехов.
«После игры [между «Ман Сити» и «Боруссией» в 2021 году], мне кажется, 15 человек сказали, что я должен перейти к ним – [Джон] Стоунз и Рубен Диаш, [Илкай] Гюндоган, [Фил] Фоден, [Кевин] де Брюйне…» – сказал форвард.