Герман Ткаченко: «Футбол помогает людям прожить это непростое время. В индустрии развлечений мы остались одни»

Агент Герман Ткаченко высказался о роли футбола в наши дни.

«Я все время вспоминаю многие наши лозунги 15, 10, 5 лет назад о социальной роли футбола. И только сегодня я понимаю, что во многом это был лозунг, обвертка, фантик. Социальная роль футбола подчеркнута, выделена именно сегодня. Когда футбол может стать той отдушиной, где человек может спрятаться от информационного шума, от тревоги, от переживаний.

Это один из факторов, который позволяет надеяться, что футбол будет продолжаться. И он действительно помогает людям прожить – не говорю «пережить», – прожить это непростое время.

С другой стороны, если мы взглянем на отрасль, то футбол не совсем в плохом состоянии сейчас находится, как ни странно. Все говорят об упавшем уровне, а давайте посмотрим. В индустрии развлечений мы остались одни. У нас есть место, у нас есть события, у нас есть аудитория.

Контракт, которым русский футбол сегодня подкреплен, со стороны «Матча» по проведению чемпионата и Кубка... есть вопросы, но в целом деньги по чемпионату России в четыре раза больше, чем были. В четыре с половиной раза. Аудитория есть.

Давай сравним с кинотеатрами или с онлайн-платформами, с которыми мы в последнее время реально конкурировали за аудиторию в индустрии развлечений. И вот сегодня, несмотря на все это, у нас есть некоторое преимущественное положение.

Но при этом есть такие как бы характеристики идеального шторма: изменения трансферной ситуации, бан от УЕФА. Но я всегда говорил, что кризис – это время возможностей», – сказал Ткаченко в «Коммент.Шоу».