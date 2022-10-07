«Бюрократия очень русофобская, она дала четкие инструкции – чтобы русский футболист не появлялся. Культура отмены есть». Агент Ткаченко о Баринове в «Валенсии»
Агент Герман Ткаченко объяснил срыв трансфера Дмитрий Баринов в «Валенсию» русофобией.
– Что происходит? Почему мы читали все лето, что Баринов мог перейти в «Валенсию»?
– В «Валенсию» он не мог уже перейти никогда. Пришла инструкция – не брать русских футболистов. Они это не подтвердят никогда, но мы-то знаем.
Сегодня культура отмены реально существует. Русофобия не очень большая на улице. Среди футбольных людей мы играем в то, что все мы чуть ли не такая одна семья, рыночные механизмы – и только это работает. Неправда.
Бюрократия очень русофобская. И бюрократия дала очень четкие инструкции для того, чтобы русский футболист там не появлялся, – сказал Ткаченко в «Коммент.Шоу».
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