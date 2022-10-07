Ткаченко о Бакаеве: «Спартак» не сказал: «Хотим, чтобы он остался». При переходе в «Зенит» мы рассматривался риск уменьшения игрового времени»
Агент Зелимхана Бакаева рассказал о причинах перехода игрока из «Спартака» в «Зенит».
– Зелимхан в «Зените» – это большая сделка. Ты же (обращается к Нобелю Арустамяну – прим. Sports.ru) был рядом со мной, многое видел.
– Можете объяснить, почему Бакаев не остался в «Спартаке»?
– Ну, просто «Спартак» ни разу не сказал: «Мы хотим, чтобы он остался в «Спартаке». «Спартак» ни разу не сказал: «Оставайтесь, давайте обсудим условия».
– Даже за полгода до окончания срока контракта?
– И за полгода, и за год, и за месяц.
Вы, конечно, можете сказать: «Смотрите, он не играет». Риск уменьшения игрового времени рассматривался нами в момент принятия решения о переходе в «Зенит». Он молод еще. Сильный, яркий футболист с большим будущим. Он там всего несколько месяцев.
Если мы посмотрим историю переходов, только Левандовски и Холанд полетели. А взять лучшего игрока мира – в прошлом сезоне он страдал и только в этом году начинает нам напоминать, что он действительно великий.
– Месси?
– Я не сравниваю, я просто говорю про переходы. Какая разница? Я говорю про любого игрока, который переходит в новую команду.
Я же вижу, какое отношение к нему. В «Зените» отсутствует какой-то надрыв внутри – у них действительно сильно улучшилась раздевалка.
– Почему? Дзюба?
– И не только Дзюба. Оздоев, Ракицкий – это ребята со своей энергетикой, своим мнением. Я не говорю, что это плохо, но это определенная сложность.
– Когда стало ясно, что Бакаев переходит в «Зенит»?
– 15-го мы вылетали, 14-го мы должны были подписать контракт с другой командой из другой страны.
Европа была невозможна. Саудовская Аравия? Оттуда было предложение, но оно не было активировано. Готовый контракт был в другую ближневосточную страну.
– Правда ли, что он не остался в «Спартаке» только потому, что не нравился Зареме?
– Неправда. У меня нет ни одного этому подтверждения, такого настоящего, прямого. Знаешь как? А теперь покажи мне такую бумажку... Об этом в коридорах любили шептаться, но нет.
Они на первой же встрече сказали: «У нас нет решения. Мы с вами встречаемся, потому что у нас есть три варианта – остаться до конца контракта, продать его или продлить». И потом ни разу... Все время: мы не готовы продлевать, не готовы. ну, мы же тоже не дети – я должен защищать парня, – сказал Герман Ткаченко в «Коммент.Шоу».
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