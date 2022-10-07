Ткаченко о Сафонове в «Зените» за 30 млн евро: «Ни одного шанса, его никто и не готов за 30 продавать»
Агент Герман Ткаченко оценил трансферную стоимость вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
– Был бы «Зенит» готов купить Матвея Сафонова, например, за 30 млн?
– А его никто не готов за 30 продавать. Ни одного шанса.
– Я уверен, что за 30...
– А я тебе (обращается к Константину Геничу – прим. Sports.ru) говорю, что и за 50 бы не продал, и за 100 не продал.
За 30 – ни одного шанса. В любую другую русскую команду – ни одного шанса, – сказал руководитель агентства Prosports Management в «Коммент.Шоу».
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