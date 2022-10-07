Герман Ткаченко: «Бакаев в «Зените» будет лучшим игроком месяца несколько раз и отвоюет место в основе»

Агент Герман Ткаченко высказался о перспективах Зелимхана Бакаева в «Зените».

– «Зенит» будет ставить Малкома, а не Бакаева, когда они оба здоровы. Но вы все равно идете на эту историю, при этом замечая, что у «Зенита» вся практически скамейка запасных – это сборная России. Там много игроков с русским паспортом, которые получают деньги и ждут шанса.

– Про деньги вы любите говорить, давайте поговорим. Когда игроки находятся на скамейке, они точно не про деньги думают – они все хотят играть.

Я уверен, что Бакаев будет и лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта, и отвоюет место в основе. Просто сегодня он пришел в команду-чемпион, команду более сильного уровня. Потенциал мне его известен – он в состоянии быть игроком основы. И он будет.

– Просто он не один такой там.

– А кто еще такой?

– Ерохин, Круговой, Мостовой таким был, но сейчас играет.

– Да, для всех это пример. Круговой, который ныл, не уходил – не уйдет и отвоюет себе место.

– Сутормин?

– Это чуть другая возрастная и позиционная ситуация, но тоже много матчей провел.

– Но вы же понимаете, что все они были бы игроками стартового состава в другой команде?

– В какой?

– В любой, по сути.

– Хорошо, значит у нас просто не было таких предложений.

– Ну как? Я представляю Бакаева в «Ростове» – как влитой. Но по зарплате несопоставимы?

– Не то что несопоставимы – в разы меньше. Я Карпину звонил – мы все это обсуждали, он его обожает, – сказал Ткаченко в «Коммент.Шоу».