Девушка Гогричиани о том, почему вернулась после первого избиения: «Гоче сложно одному в быту. У нас собака»

Девушка Гочи Гогричиани объяснила, зачем вернулась к партнеру после первого избиения.

В четверг отстранила Гогричиани от работы с командой на фоне заявлений его бывшей подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях. Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование инцидента.

– Я только что наткнулась на ответ Гочи Гогричиани-старшего. Он нагло врет! В интервью он задается вопросом: «А что зафиксировано?» Побои, вот что зафиксировано!

– Вы связывались с Гогричиани после случившегося?

– Я Гоче не звонила. Он набирал меня и присылал аудиосообщения: «Папу невозможно контролировать. Я просил его ничего не говорить. Рассказал ему обо всем не до конца. Он узнал об этом из соцсетей. Видимо, крыша поехала».

– О чем вы общались?

– Гоча пытается все урегулировать и решить вопрос мирным путем.

– Почему вы вернулись после первого избиения?

– У нас собака, и мне следовало было быть дома с ней, пока он был на выезде в Москве. Также Гоче сложно одному в быту, сложно следовать режиму без меня. Ведь я ему помогала во всех домашних делах: готовила, убиралась.

Я вернулась, чтобы помочь Гоче, но уж точно не для того, чтобы он меня бил, – сказала Кристина Куддус.

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