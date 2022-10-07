Отец Гогричиани заявил, что Гоча подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении: «Обязательно. Никакой драки не было. Телефон только пострадал»

Отец Гочи Гогричиани сообщил, что игрок подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении.

В четверг отстранила нападающего от работы с командой на фоне заявлений его подруги, обвинившей 22‑летнего футболиста в избиениях. Отмечается, что клуб проводит внутреннее расследование инцидента.

«Будет ли Гоча подавать заявление в суд? Обязательно. Как я знаю, Гочу уже вызывали. Руководство тоже заинтересовано этим вопросом. Плохо, что эта ситуация затянулась и я узнал об этом так поздно.

Сын объяснил ситуацию, рассказал про то, как были постоянные ссоры, крики, вопли. Но ничего подобного из того, что она говорит, не было. Никакой драки не было. Перед тем, как поехать в Москву, она пришла к нему в гостиницу. На видеокамерах это все зафиксировано. Единственное, что пострадало, это ее телефон. Она сначала сломала телефон Гочи, он в ответ разбил второй. В данной ситуации пострадал телефон. При чем здесь она?

Да, мы готовы возместить по старой дружбе. Пойти на мирное соглашение? Какое может быть мирное соглашение, если она на всю страну уже про это рассказала? Даже вы мне звоните.

Она его старше на сколько лет? Если он тебя обидел, развернись - уйди. Такое впечатление, что она целенаправленно хочет испортить ему жизнь и требовать деньги. Надеюсь, что вы поверите пацану, и эта история не скажется на его будущем. Гоча просто хочет играть в футбол.

Не знаю, почему эта женщина так делает. Это очень обидно, ведь в итоге все выяснится - где правда, а где ложь. Логика‑то проста. Не он к ней приезжал, а она к нему. И не один раз! Если была драка, зачем она к нему возвращалась тогда? Через три дня после операции возвращается к нему и пишет, что он ей нос сломал!

Пусть она не думает, что все поверят ее словам. Этого пацана знают - учился в Ростове, много где играл. Он не с неба свалился. Чтобы он два раза на женщину руку поднял, да еще и с переломами? Да кто в это поверит?» – сказал Гоча Гогричиани-старший.

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