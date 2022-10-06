Андрей Канчельскис: «За «Спартак» болеют больше всего людей в нашей стране. Это самые терпеливые люди в России – им еще минимум 7 лет ждать следующего чемпионства»

считает болельщиков «Спартака» самыми терпеливыми людьми в России.

«Болельщики «Спартака» – самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить – респект и уважуха!

Больше всего людей в нашей стране болеют за красно-белых, это наши реалии, как бы ни относились к . Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большего, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!

Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать. Уверен, что болельщикам «Спартака» придется ждать еще минимум 7 лет до следующего чемпионства», – заявил бывший полузащитник и сборной России.