Канчельскис про Бальде: «Самый глупый трансфер сезона. В менеджменте «Спартака» дилетанты и глупые жулики. Жалко великий клуб»

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Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак» за трансфер Кейта Бальде.

Футболиста дисквалифицировали до 5 декабря в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступления в Италии.

«Я всегда говорю, что в менеджменте «Спартака» работают дилетанты и глупые жулики. Они вообще не понимают, как им работать. Мне жалко «Спартак» и болельщиков. Это великий клуб!

В руководстве работают люди не из футбола – пятиборцев набрали. Пускай их теперь футбольный бог накажет за переход Бальде. Будет ли это успешный трансфер игрока? Он пропустит три месяцев. Затем ему нужно будет время на восстановление. И как итог – потеряет полгода. Самый глупый трансфер этого сезона.

Заявление Бальде по поводу чемпионства «Спартака»? Не играя в нашем чемпионате – это понты. Сказочник! Ему надо почитать российские сказки, например, Чуковского и басни Крылова. Подарите ему книжки, пусть почитает. Потом будет думать, что говорить. Я уже ничему не удивляюсь. Это безобразие», – заявил бывший футболист сборной России.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»   

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