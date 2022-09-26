Канчельскис об Эшуорте в «Спартаке»: «Жулик жулика видит издалека»

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Андрей Канчельскис прокомментировал приглашение Пола Эшуорта в «Спартак».

Сегодня московский клуб назначил англичанина спортивным директором.

«Спартак» постоянно удивляет. Что я могу сказать, воры и проходимцы.

Есть такая известная поговорка: рыбак рыбака видит издалека, вот здесь жулик жулика видит издалека.

Старейший футбольный клуб, в котором такой бардак», – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?

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