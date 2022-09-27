Канчельскис готов возглавить «Спартак»: «Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью»

Андрей Канчельскис выразил готовность возглавить «Спартак».
«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью.
Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых – будем обсуждать, я готов!
Сейчас нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля набрал 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.