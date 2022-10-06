Хавбек «Реала» Себальос травмировал бицепс бедра

Стал известен характер травмы .

сообщил, что обследования выявили у полузащитника повреждение двуглавой мышцы бедра. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Себальос получил травму по ходу матча против «Осасуны» (1:1). Ранее сообщалось, что у игрока обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр, из-за чего он пропустит 4-5 недель.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.