Хавбек «Реала» Себальос травмировал бицепс бедра

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Дани Себальос Футбол

Стал известен характер травмы Дани Себальоса.

«Реал» сообщил, что обследования выявили у полузащитника повреждение двуглавой мышцы бедра. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Себальос получил травму по ходу матча Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Ранее сообщалось, что у игрока обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр, из-за чего он пропустит 4-5 недель.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

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