Себальос пропустит 4-5 недель из-за травмы полусухожильной мышцы. «Реал» проведет дополнительные тесты

Футболист «Реала» пропустит несколько недель из-за травмы.

Хавбек мадридского клуба получил повреждение по ходу матча против «Осасуны» (1:1).

Сообщается, что у игрока обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр.

Восстановление испанца от повреждения составит 4-5 недель. В четверг проведет дополнительные тесты, чтобы определить точный характер травмы.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.