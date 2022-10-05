Себальос пропустит 4-5 недель из-за травмы полусухожильной мышцы. «Реал» проведет дополнительные тесты
Футболист «Реала» пропустит несколько недель из-за травмы.
Хавбек мадридского клуба Дани Себальос получил повреждение по ходу матча Ла Лиги против «Осасуны» (1:1).
Сообщается, что у игрока обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр.
Восстановление испанца от повреждения составит 4-5 недель. В четверг «Реал» проведет дополнительные тесты, чтобы определить точный характер травмы.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.
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