Себальос пропустит 4-5 недель из-за травмы полусухожильной мышцы. «Реал» проведет дополнительные тесты

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Футболист «Реала» пропустит несколько недель из-за травмы.

Хавбек мадридского клуба Дани Себальос получил повреждение по ходу матча Ла Лиги против «Осасуны» (1:1).

Сообщается, что у игрока обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр.

Восстановление испанца от повреждения составит 4-5 недель. В четверг «Реал» проведет дополнительные тесты, чтобы определить точный характер травмы.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

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