Куртуа может пропустить игру с «Барселоной». Срок восстановления неясен

не знает точно, когда на поле сможет вернуться голкипер .

По сведениям Managing Madrid, развитие ситуации оценивается врачами как непредсказуемое, и неясно, через сколько бельгиец избавится от болевых ощущений в пояснично-крестцовой области. Речь может идти о нескольких неделях.

Таким образом, участие 30-летнего игрока в матче с «Барселоной» в матче 9-го тура находится под вопросом, несмотря на ранее поступавшую информацию.

Со статистикой Куртуа можно ознакомиться здесь.