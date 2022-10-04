Куртуа может пропустить игру с «Барселоной». Срок восстановления неясен

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«Реал» не знает точно, когда на поле сможет вернуться голкипер Тибо Куртуа.

По сведениям Managing Madrid, развитие ситуации оценивается врачами как непредсказуемое, и неясно, через сколько бельгиец избавится от болевых ощущений в пояснично-крестцовой области. Речь может идти о нескольких неделях.

Таким образом, участие 30-летнего игрока в матче с «Барселоной» в матче 9-го тура Ла Лиги находится под вопросом, несмотря на ранее поступавшую информацию.

Со статистикой Куртуа можно ознакомиться здесь.

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