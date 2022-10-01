Анчелотти подтвердил, что Бензема выйдет в старте «Реала» на матч с «Осасуной»

заявил, что выйдет в стартовом составе на матч с «Осасуной».

Француз получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Селтиком» (3:0), который прошел 6 сентября. В той игре Карим был заменен на 30-й минуте. С тех пор он не выходил на поле.

«Бензема очень хорош, он выйдет в старте завтра. Его физическое состояние очень хорошее. По-моему, он в отличной форме. Он будет играть».

О плохой форме Карима в последних матчах до травмы

«Он не забивал в последних матчах, потому что не играл. Я не вижу в Кариме ничего странного. Он очень хорош, он очень хорошо тренировался. Карим такой, как всегда.

Посмотрим, будет ли Карим играть как обычно после этого периода без игровой практики. Это потрясающий игрок», – сказал главный тренер «Реала».

Матч – в рамках 7-го тура состоится завтра, 2 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.