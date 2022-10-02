У Куртуа проблемы со спиной – диагностирован ишиас. Вратарь «Реала» восстановится к матчу с «Барсой»

У вратаря проблемы с поясницей.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что у голкипера был диагностирован ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Куртуа беспокоят боли в пояснично-крестцовой области. Журналист Пако Гончалес уточнил, что речь не идет о межпозвоночной грыже.

Журналист Аранча Родригес в программе Tiempo de Juego сообщил, что Куртуа успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в рамках 9-го тура , которая состоится 16 октября.

В стартовом составе «Реала» на сегодняшний матч Ла Лиги против «Осасуны», а также на игру с «Шахтером» в Лиге чемпионов выйдет Андрей Лунин, сообщает As.