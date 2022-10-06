Кан о Роналду в «Баварии»: «Он один из величайших за последнее десятилетие, но мы быстро отказались от этой идеи»
Оливер Кан рассказал, что «Бавария» быстро отказалась от подписания Криштиану Роналду.
«Мы кратко обсудили переход Роналду в «Баварию» – и, вероятно, в «Дортмунде» тоже это сделали.
Мы видим общую картину в Бундеслиге. Важным фактором, привлекающим внимание к лиге, являются, конечно, такие суперзвезды, как Роналду.
Он один из величайших за последнее десятилетие. Но мы очень быстро отказались от этой идеи», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild.
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