Кан о Роналду в «Баварии»: «Он один из величайших за последнее десятилетие, но мы быстро отказались от этой идеи»

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Оливер Кан рассказал, что «Бавария» быстро отказалась от подписания Криштиану Роналду

«Мы кратко обсудили переход Роналду в «Баварию» – и, вероятно, в «Дортмунде» тоже это сделали.

Мы видим общую картину в Бундеслиге. Важным фактором, привлекающим внимание к лиге, являются, конечно, такие суперзвезды, как Роналду.

Он один из величайших за последнее десятилетие. Но мы очень быстро отказались от этой идеи», – сказал генеральный директор «Баварии» в интервью Bild. 

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